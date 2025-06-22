Ляйен заявила, что Иран не должен получить атомную бомбу

Тегеран никогда не должен получить атомную бомбу.

Как передает Day.Az, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ударов США по атомным объектам Ирана.

До этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров.

Она добавила, что Тегерану "не должно быть позволено создавать ядерное оружие".

По ее словам, это стало бы угрозой региональной безопасности.