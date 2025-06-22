Атака США на Иран стала первой с 1979 года

Атака американских ВВС на иранские ядерные объекты стала первым случаем со времен исламской революции, когда США нанесли удары по целям внутри страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, таким образом президент Дональд Трамп напрямую вовлек американскую армию в открытый конфликт с Ираном, чего десятилетиями избегали его предшественники, начиная с Джимми Картера. Удар, отмечает газета, рассматривается как акт войны.