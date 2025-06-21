Муса Шекилиев освобожден от должности главы ИВ Гахского района

Муса Шабан оглу Шекилиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.