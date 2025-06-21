https://news.day.az/officialchronicle/1762370.html Муса Шекилиев освобожден от должности главы ИВ Гахского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ Муса Шабан оглу Шекилиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Муса Шекилиев освобожден от должности главы ИВ Гахского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Муса Шабан оглу Шекилиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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