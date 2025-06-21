В Азербайджане меняются правила в связи с неиспользованными средствами целевых бюджетных фондов

Оставшиеся на конец года неиспользованными средства целевых бюджетных фондов будут перечисляться на свободный остаток единого казначейского счета.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", который был включен в повестку заседания Милли Меджлиса 24 июня.

Согласно действующему законодательству, неиспользованные средства, оставшиеся на конец года на счетах целевых бюджетных фондов, имеющих самостоятельные источники поступлений, включаются в состав их доходов в следующем бюджетном году.

В соответствии с предлагаемым изменением неиспользованные средства, остающиеся на конец года на счетах целевых бюджетных фондов, имеющих самостоятельные источники доходов, будут перечисляться на свободный остаток единого казначейского счета.