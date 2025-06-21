В Баку запустят экспресс-автобусы на время UFC Fight Night

Сегодня в связи с проведением турнира UFC в Баку от Baku Crystal Hall до станции метро "Ичеришехер" будут курсировать экспресс-автобусы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в операционной компании "Бакинское городское кольцо" сообщили, что с 22:00 до 01:30 каждые 10 минут от специальной остановки, расположенной рядом с Baku Crystal Hall, будут отправляться экспресс-автобусы в направлении станции метро "Ичеришехер". Проезд - бесплатный.

Кроме того, режим работы Бакинского метрополитена будет продлен до 02:00 22 июня. Начиная с полуночи, вход в столичную подземку будет осуществляться только через станцию "Ичеришехер".

Ранее мы сообщали, что в Баку прошла торжественная церемония взвешивания бойцов UFC Fight Night.