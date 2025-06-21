Хикмет Гаджиев поделился публикацией о поездке в Карабах с зарубежными дипломатами

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев рассказал об итогах визита в Карабах с зарубежными дипломатами.

Как сообщает Day.Az, он опубликовал об этом на своей странице в соцсети X.

"Наша поездка с дипломатическим корпусом по маршруту Лачын - Шуша - Агдам завершилась совместным фото перед железнодорожным вокзалом Агдама перед посадкой на поезд Агдам - Баку", - отметил он в публикации.

Ранее мы сообщали, что начавшаяся 20 июня с Лачинского международного аэропорта поездка в Восточный Зангезур и Карабах представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, завершилась сегодня на Агдамском железнодорожном вокзале.