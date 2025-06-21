Азербайджан и Индонезия обсудили актуальные вопросы повестки сотрудничества

21 июня в рамках проходящей в Стамбуле 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Индонезия Сугионо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Индонезией, актуальные вопросы повестки сотрудничества, в том числе возможности развития партнерства в политической, экономической, транспортной и туристической сферах.

Стороны также отметили важность укрепления взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, D-8 и других международных организаций, а также совместных действий в борьбе с глобальными вызовами.

Министр Джейхун Байрамов поделился позицией Азербайджана относительно ситуации в сфере региональной безопасности и проинформировал о существующих трудностях в процессе нормализации отношений с Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями о растущих рисках в регионе и их возможных последствиях в свете напряженности на Ближнем Востоке, в частности израильско-иранского конфликта. Индонезийская сторона выразила глубокую признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном в эвакуации ее граждан из Ирана.