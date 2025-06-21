В Баку временно изменится маршрут трех автобусов

Схема движения регулярных маршрутов №26, 206 и 554 временно изменяется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), с 09:00 24 июня до 18:00 26 июня в связи с проведением капитальных ремонтных работ на охраняемом железнодорожном переезде на 32-м км ПК 3 по направлению Абшерон - Пута (улица Дадаша Бунядзаде), будет введено ограничение движения транспортных средств.

"В связи с ограничениями, движение регулярных маршрутов №26, 206 и 554 будет временно организовано через путепровод, расположенный на 30-м км ПК 5 участка Абшерон - Пута (улица 28 Мая)", - отметили в агентстве.

Ранее мы сообщали, что маршрут № 525 получит новые автобусы.