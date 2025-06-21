Расширяются полномочия председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

Расширяются полномочия председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, председатель будет наделен следующими полномочиями:

- направляет предложения Президенту Азербайджанской Республики о назначении выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики;;

- информирует Верховный Меджлис Нахчыванской АР о важных вопросах государственной и общественной политической жизни Нахчыванской АР;

- представляет Нахчыванскую АР в отношениях с иностранными государствами и международными организациями, а также с другими физическими и юридическими лицами;

- направляет Президенту Азербайджанской Республики представление о назначении на должность глав местных исполнительных органов власти в Нахчыванской АР;

- представляет предложения Президенту Азербайджанской Республики о присвоении квалификационных степеней и высших специальных званий лицам, проходящим службу в государственных органах Нахчыванской АР;

- награждает государственными наградами Нахчыванской АР, представляет предложения Президенту Азербайджанской Республики о награждении государственными наградами Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.