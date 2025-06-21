https://news.day.az/world/1762321.html Мощный разряд молнии запечатлили в США - ВИДЕО В США на видео случайно попал момент мощного удара молнии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Эрик" ударил по Мексике.
Мощный разряд молнии запечатлили в США - ВИДЕО
В США на видео случайно попал момент мощного удара молнии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Эрик" ударил по Мексике.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре