https://news.day.az/world/1762469.html Иран выразил готовность к диалогу по ядерной программе Иран готов к диалогу по ядерной программе, но не намерен полностью отказываться от нее. Как передает Day.Az, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Мы готовы к диалогу и сотрудничеству по укреплению доверия в сфере мирного атома", - заявил он.
Иран выразил готовность к диалогу по ядерной программе
Иран готов к диалогу по ядерной программе, но не намерен полностью отказываться от нее.
Как передает Day.Az, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству по укреплению доверия в сфере мирного атома", - заявил он.
Он добавил, что Иран не согласится на полное сворачивание своей ядерной программы.
Пезешкиан отметил, что официальный Тегеран приветствует любой диалог или переговоры с учетом уважения к законным правам Ирана.
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