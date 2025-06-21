Определился победитель предварительного карда в среднем весе между бойцами из Марокко и Южной Кореи - ФОТО
В Баку проходит одно из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в предварительном карде в среднем весе встретились Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) и Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея).
Победу одержал представитель Южной Кореи.
Напомним, что впервые в Баку 21 июня проходит турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде.
Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.
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