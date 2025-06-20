Минздрав Ирана о раненых в результате ударов Израиля

С 13 июня в результате авиаударов Израиля по иранской территории пострадали не менее 2800 человек, 2 тысячи из них уже выписаны из больниц.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирана.

В результате терактов 20 июня были повреждены и выведены из строя шесть машин скорой помощи, также 14 медицинских работников получили ранения, два человека погибли. В заявлении министерства подчеркивается, что в стране не наблюдается перебоев в системе здравоохранения.

Некоторое время назад иранские власти распространили информацию о том, что здание больницы в столице Тегеране подверглось ракетному обстрелу со стороны израильской армии.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.