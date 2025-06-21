В Азербайджане наступило лето

Летний сезон (летнее солнцестояние) в Азербайджане начался 21 июня в 06:42.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в этот момент между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце поднимется в небе на самую высокую точку в году. Сегодня в Баку Солнце в полдень поднимется на высоту 73,1° над горизонтом, то есть достигнет своей максимальной высоты.

Сегодня наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь в году. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 24 секунды, а ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 37 минут 5 секунд.