https://news.day.az/politics/1762256.html Началось очередное заседание Милли Меджлиса Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Как сообщает Day.Az, повестка дня включает 16 вопросов. Новость обновляется
Началось очередное заседание Милли Меджлиса
Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, повестка дня включает 16 вопросов.
Новость обновляется
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