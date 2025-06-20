В Ташкенте прошел III Форум диаспорской молодежи ОТГ

В столице Узбекистана, Ташкенте, состоялся III Форум диаспорской молодежи Организации тюркских государств (ОТГ). Страны-члены ОТГ были представлены на форуме в формате 1+2 - по 1 официальному представителю от каждой страны и 2 представителя молодежи от диаспоры.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что от Азербайджана в форуме приняли участие сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой Кенуль Алиева и представители молодежи от диаспоры - Рагиф Зейналов из Казахстана и Айнур Асадова из Кыргызстана.

В своем выступлении Кенуль Алиева рассказала о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Узбекистаном, а также об успешном развитии сотрудничества в области диаспоры. Она подчеркнула, что подписанный в декабре 2022 года Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным отношениям с зарубежными странами при министерстве культуры и туризма Республики Узбекистан создает новые возможности для сотрудничества в этой области и дает реальные результаты.

После выступления был продемонстрирован видеоролик о сотрудничестве комитета с Организацией тюркских государств.

В рамках форума состоялась встреча с председателем комитета Республики Узбекистан по вопросам межнациональных отношений и делам соотечественников за рубежом Кахраманом Сариевым. Кахраман Сариев рассказал о своем первом официальном визите в Азербайджан.

Затем под руководством заместителя генерального секретаря ОТГ Омара Коджамана и директора проекта Али Чивилера между участниками был проведен обмен мнениями, были выдвинуты предложения о дальнейшем сотрудничестве.

В конце встречи от имени комитета Кахраману Сариеву и ОТГ были вручены памятные подарки.

Форум завершился экскурсией для молодежи и получил широкое освещение на местных телеканалах.