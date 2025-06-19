Франсуа Байру позорно застрял в кабине истребителя

Премьер Франции Франсуа Байру, видимо, решил почувствовать себя асом и попробовать свои силы в роли пилота - прямо во время осмотра Парижского авиасалона.

Как сообщает Day.Az, видео с французским Винни‑Пухом молниеносно распространилось по соцсетям,

Залезть-то он залез, а вылезти не смог - барахтался в кабине. На позорный спектакль собралось немало зрителей: журналисты, генералы и даже министры. Кажется, даже самому Rafale было не по силам выдержать весь вес ситуации... и не только в фигуральном смысле.