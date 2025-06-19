https://news.day.az/world/1761902.html Франсуа Байру позорно застрял в кабине истребителя - ВИДЕО Премьер Франции Франсуа Байру, видимо, решил почувствовать себя асом и попробовать свои силы в роли пилота - прямо во время осмотра Парижского авиасалона. Как сообщает Day.Az, видео с французским Винни‑Пухом молниеносно распространилось по соцсетям, Залезть-то он залез, а вылезти не смог - пришлось вызывать инженерную команду.
Франсуа Байру позорно застрял в кабине истребителя - ВИДЕО
Премьер Франции Франсуа Байру, видимо, решил почувствовать себя асом и попробовать свои силы в роли пилота - прямо во время осмотра Парижского авиасалона.
Как сообщает Day.Az, видео с французским Винни‑Пухом молниеносно распространилось по соцсетям,
Залезть-то он залез, а вылезти не смог - барахтался в кабине. На позорный спектакль собралось немало зрителей: журналисты, генералы и даже министры. Кажется, даже самому Rafale было не по силам выдержать весь вес ситуации... и не только в фигуральном смысле.
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