В Баку состоялся праздник музыки и театра к 100-летию Леди Гю

Тёплый июньский вечер в Национальном музее искусств Азербайджана превратился в подлинный праздник памяти, музыки и театра. В рамках проекта "Музыка в музее" состоялся вечер-концерт, посвящённый столетнему юбилею выдающейся женщины - народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, одной из первых профессиональных женщин-режиссёров страны, профессора Бакинской музыкальной академии Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой (23.06.1925-20.01. 2018), сообщает Day.Az.

Зал музея был наполнен не только звуками классической музыки, но и воспоминаниями, признаниями в любви и благодарностью. Ученики Гюльджахан ханум, её коллеги, друзья и поклонники собрались, чтобы вновь вспомнить женщину, имя которой стало символом азербайджанской режиссуры. Куратором вечера выступила фотохудожница Агдес Багирзаде.

С проникновенными речами выступили директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, заслуженная журналистка, сценарист и публицист Надежда Исмаилова, автор книги о жизни и деятельности Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой "Как хорошо, что она есть", народные артисты Людмила Духовная и Мабуд Магеррамов, пианистка, преподаватель Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли Юлия Керимова, племянница Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой, доктор физико-математических наук Самира Гяхраманова.

Людмила Духовная также представила книгу о ста видных театральных деятелях Азербайджана, среди которых имя было имя Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой. На протяжении 30 лет работы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна поставила более семидесяти спектаклей, с которыми труппа выступала на лучших сценах Советского Союза и которыми восхищались не только зрители, но и именитые режиссеры. Под ее руководством также вышли десятки оперных постановок в Азербайджанской государственной музыкальной академии, воспитана плеяда талантливых артистов.

Было отмечено, что имя Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой по праву стоит в одном ряду с прославленными представителями национальной культуры. Она прошла через всё - годы репрессий, войну, утраты - но осталась человеком с открытым сердцем, внутренним достоинством и удивительной душевной красотой. Все пережитое трансформировалось у нее в особый характер, тончайший склад души, внесло свою "краску" в особенность восприятия событий внешнего мира. Через все жизненные перипетии Гюля ханум прошла достойно и с высоко поднятой головой, не сгибаясь под ударами судьбы. Её близкие называли её с любовью Леди Гю (сокращенное от Гюльджахан) - и в этом сказано всё: уважение, нежность, благородство.

Она беззаветно любила родной город, восхищаясь его красотой и теплотой, называя его старым, добрым и ласковым, иногда хмурым и ветреным, суровым Баку. Ученица великих мастеров - Мехти Мамедова, Адиля Искендерова, Тофига Кязымова - она окончила Театральный институт с красным дипломом и сразу же заявила о себе как о ярком режиссёре, умеющем говорить со зрителем от сердца к сердцу. Её постановки были пронизаны дыханием жизни, её сценический язык был живым и точным. 60-70-е годы стали золотым периодом её творчества. Редкое сочетание внутренней и внешней красоты, таланта и трудолюбия, активной жизненной позиции и динамичной творческой деятельности сделали эту выдающуюся женщину легендой при жизни.

Каждое выступление на этом вечере было признанием в любви к Мастеру. Все подчёркивали: её дело живёт, её ученики сегодня - солисты мировых сцен, и каждый из них - это продолжение её пути.

Жизнь Гюльджахан ханум - пример служения искусству. Без дачи, без машины, без внешнего блеска, она долгие годы жила в обычной квартире в военном городке, но всегда оставалась богатой - щедрой душой, талантом и преданностью своему делу. Её радостью были ученики, сцена, вдохновение. Она не искала звёзд - она их зажигала!

Музыкальная часть вечера была не менее насыщенной. На сцену вышли звёзды оперной сцены: солист Национального театра Маннгейма (Германия), народный артист Авез Абдуллаев, солисты Азербайджанского государственного театра оперы и балета - заслуженные артисты Афаг Аббасова, Антон Ферштандт, Сабина Асадова, Фарид Алиев, Илаха Садыхзаде, Фарида Мамедова, Ильхам Назаров, а также лауреат международных конкурсов Даниил Лирилов. Прозвучали бессмертные произведения азербайджанских и мировых композиторов. Концерт стал напоминанием о значении творческого наследия Гюльджахан Гюляхмедовой-Мартыновой для будущих поколений и был встречен публикой с большим интересом и бурными аплодисментами.