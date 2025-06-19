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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном

Азербайджан всегда был рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш. Новость обновляется