https://news.day.az/politics/1761697.html Построены десятки тысяч помещений - Эрдоган об «Азербайджанском квартале» в Кахраманмараше - ВИДЕО При поддержке Азербайджана в рамках проекта "Азербайджанский квартал" построено 49 тысяч 56 жилых и рабочих помещений. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook.
Построены десятки тысяч помещений - Эрдоган об «Азербайджанском квартале» в Кахраманмараше - ВИДЕО
При поддержке Азербайджана в рамках проекта "Азербайджанский квартал" построено 49 тысяч 56 жилых и рабочих помещений.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook.
Он отметил, что таким образом количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 тысяч.
Президент Турции также предоставил информацию о квартирах и инфраструктуре, которые строятся в районе, пострадавшем от землетрясения.
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