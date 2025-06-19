Построены десятки тысяч помещений

- Эрдоган об «Азербайджанском квартале» в Кахраманмараше - ВИДЕО

При поддержке Азербайджана в рамках проекта "Азербайджанский квартал" построено 49 тысяч 56 жилых и рабочих помещений.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в социальной сети Facebook.

Он отметил, что таким образом количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 тысяч.

Президент Турции также предоставил информацию о квартирах и инфраструктуре, которые строятся в районе, пострадавшем от землетрясения.