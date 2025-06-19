https://news.day.az/world/1761706.html Назначен новый командующий сухопутных войск КСИР Мухаммед Кереми назначен командующим сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA. Ранее он был командующим базой "Кудс" сухопутных войск КСИР на юго-востоке страны.
Назначен новый командующий сухопутных войск КСИР
Мухаммед Кереми назначен командующим сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство IRNA.
Ранее он был командующим базой "Кудс" сухопутных войск КСИР на юго-востоке страны.
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