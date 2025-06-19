https://news.day.az/world/1761654.html

В Иране сообщили о задержании сборщиков израильских дронов

В Иране задержали почти два десятка человек, подозреваемых в сборке израильских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По имеющимся сведениям, 18 израильских агентов были арестованы в расположенном на востоке страны городе Мешхед.