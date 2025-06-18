Учителя с Карабаха впервые прошли сертификационные экзамены

В Бардинском и Агджабединском районах прошел сертификационный экзамен для учителей.

Как передает Day.Az, был проведен тестовый экзамен процесса сертификации преподавателей, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Карабахскому региональному управлению образования.

В экзамене приняли участие педагоги образовательных учреждений, подведомственных Карабахскому региональному управлению образования. В этом году впервые в сертификационных экзаменах приняли участие педагоги полной средней школы № 4 имени Н.Гянджеви города Ханкенди, средней школы № 1 города Шуша, средней школы села Талыш Агдеринского района, полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули, средней школы № 1 Ходжалинского района, а также средней школы села Баллыджа Ходжалинского района.

Экзаменационный процесс проводился в административных зданиях полной средней школы № 3 имени Н.Нариманова города Барда и полной средней школы № 11 имени М.Аранлы города Агджабеди. Были созданы условия для участия 1894 учителей в экзаменах, организованных в обоих регионах.

Тест состоял из 60 вопросов, каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Участникам отводилось 120 минут на выполнение заданий. Подсчет результатов осуществлялся автоматически с использованием специализированного программного обеспечения, а баллы были объявлены кандидатам сразу после завершения экзамена.