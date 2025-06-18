Зелим Коцоев поборется за бронзу чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шестой день на татами вышел олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), которому не удалось защитить титул чемпиона мира.

Азербайджанский дзюдоист начал выступление со второго круга. Его соперником был Дженнаро Пирелли (Италия). Коцоев победил и вышел в 1/8 финала, где нанес поражение Марату Байкамурову (Казахстан). В четвертьфинале он встретился с Арманом Адамяном (IJF) и проиграл. Зелим отправился в утешительный блок, где выиграл у Николоза Шеразадишвили (Испания) и теперь поборется за бронзу с Сэх-Йон Кимом (Южная Корея).

Отметим, что в активе нашей команды две бронзовые награды, завоеванные Зелимом Цкаевым (81 кг) и Эльджаном Гаджиевым (90 кг).