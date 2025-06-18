Турция усиливает меры безопасности на границе с Ираном

На фоне продолжающейся напряженности между Ираном и Израилем министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и командование вооруженных сил Турции совершили визит в Ван для проверки уровня готовности войск на границе с Ираном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Турции.

Я.Гюлер заявил об усилении мер безопасности на границах Турции в связи с недавними событиями в Иране.

Говоря о продолжающихся столкновениях между Израилем и Ираном, он заявил, что мы живем в сложный период, когда риски и угрозы в нашем регионе и мире растут с каждым днем.

"Безусловно, в столь критической обстановке Турция должна сохранять силу, бдительность и готовность к любым угрозам", - заявил глава оборонного ведомства.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.