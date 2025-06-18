Состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН

18 июня состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (ООН) (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что развитие наших городов и других населенных пунктов, обеспечение устойчивых жизненных условий, обеспечение комфортного и здорового образа жизни жителей находятся в центре постоянного внимания в политике Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Председатель Оргкомитета сообщил, что в утвержденных Президентом Азербайджанской Республики "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030" градостроительная деятельность определена как одна из основных стратегических целей устойчивого развития в социально-экономической политике государства, и в этой области ведется целенаправленная работа. Сегодня под руководством главы нашего государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах успешно реализуются невиданные в мире в постконфликтный период по масштабам, качеству и темпам комплексные восстановительные работы, соответствующие передовым градостроительным стандартам.

Отметив, что в XXI веке процесс урбанизации в мире ускорился, председатель Оргкомитета сказал, что осуществляемые азербайджанским правительством реформы и широкомасштабные проекты в сфере градостроительства, а также вклад нашей страны в глобальное сотрудничество в этой сфере высоко оцениваются на международном уровне. Поэтому решение о проведении в Баку в 2026 году 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на тему "Места проживания для всех: безопасные и устойчивые города и жизненные пространства", считающегося одним из важных и глобальных мероприятий, проводимых под эгидой ООН, является очередным свидетельством авторитета Азербайджана на международной арене и большого доверия, оказываемого нашей стране.

Затем были заслушаны доклады членов Оргкомитета - председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национального координатора WUF13 Анара Гулиева, главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова и председателя правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбая Гасымзаде по вопросам повестки дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета, в соответствии с поставленными Президентом Азербайджанской Республики задачами по организации и проведению на высоком уровне этого престижного мероприятия, дал поручения, связанные с деятельностью национального координатора и операционной компании WUF13, подготовкой Плана мероприятий по организации и проведению форума, организации работы Секретариата Оргкомитета и другими актуальными вопросами.