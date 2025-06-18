Chevrolet Corvette ZR1 стал полноприводным гибридом

В гамме Chevrolet Corvette появился полноприводный 1267-сильный гибрид. Такая модификация называется ZR1X, и по сути, это помесь Corvette ZR1 с гибридом E-Ray. Новичок может разогнаться до 60 миль в час быстрее двух секунд, а на прохождение стандартной дрэговой дистанции ему требуется менее девяти секунд.

Как передает Day.Az, новая версия Chevrolet Corvette носит индекс ZR1X, где X означает электрический полный привод. Задние колеса здесь по-прежнему вращает битурбодвигатель V8 5.5 от Corvette ZR1 (1079 л.с., 1121 Нм), но на передней оси вдобавок появился модернизированный электромотор от E-Ray (189 л.с., 197 Нм). Максимальная отдача, доступная в режиме Push-to-Pass, составляет 1267 лошадиных сил! Разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у двухдверки занимает менее двух секунд (2,3 с - у ZR1 пакетом ZTK Performance). Время прохождения четверть мили - менее 9 секунд.

Электрическая и тепловая части силовой установки ZR1X не связаны между собой - в этом плане суперкар похож на E-Ray. Он использует адаптированную под более мощный ДВС управляющую электронику и предлагает три трековых режима работы гибридной системы. В Endurance поддерживается заряд батареи для снижения расхода топлива, в Qualifying выбирается оптимальная стратегия для лучшего времени круга, а в Push-to-Pass раскрывается весь потенциал.

Также вместе с ZR1X на "Корветах" дебютировал антибукс PTM Pro, который включает систему управления вектором тяги с функцией рекуперации, функцию Front Axle Pre-Control (подтормаживает внутреннее колесо в поворотах для лучшей маневренности) и лонч-контроль. Помимо этого, Corvette ZR1X получил самые большие тормозные диски за всю историю модели (опция для обычного ZR1). Они углерод-керамические, с 10-поршневыми суппортами Alcon спереди, и шестипоршневыми сзади.

Покупателям ZR1X предложат два варианта шасси, оба - с амортизаторами Magnetic Selective Ride Control 4.0. Базовое заточено под комфортную езду, поэтому идет с шинами Michelin Pilot Sport 4S. Второе включает пакет ZTK Performance, в составе которого более жесткие пружины, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R с особыми характеристиками и аэродинамический обвес Carbon Aero, генерирующий до 544 килограммов прижимного усилия. Салон у ZR1X новый, с трехэкранным кластером на передней панели и переделанной центральной консолью.