Минэнерго Израиля о дефиците топлива в стране

На фоне продолжающейся эскалации с Ираном дефицита топлива не наблюдается и не ожидается.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства энергетики Израиля.

В заявлении говорится, что подготовка к подобной ситуации была проведена заранее, и опасений по поводу нехватки топлива нет, поскольку имеются его запасы.

Министерство отмечает, что, несмотря на закрытие нефтеперерабатывающего завода "Базан" в Хайфе, где в начале этой недели в результате баллистической ракеты, запущенной Ираном, погибли три человека, угрозы нехватки топлива не существует.

Отмечается, что текущая ситуация регулярно оценивается, и в настоящее время никаких проблем с поставками топлива компаниями не ожидается.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.