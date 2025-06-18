Трамп снова отложил блокировку TikTok

Президент Дональд Трамп в очередной раз отложил вступление в силу закона, предусматривающего блокировку TikTok в США, если местные активы платформы не будут переданы американским инвесторам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что закон был принят администрацией предыдущего президента США.

Ранее Трамп уже выражал свое нежелание полного отключения TikTok. Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация предоставит отсрочку на 90 дней. Это решение направлено на обеспечение заключения сделки, которая позволит американским пользователям продолжить использование платформы с гарантией безопасности и конфиденциальности персональных данных. Предыдущая отсрочка должна была истечь 19 июня.

Обсуждение сделки по TikTok недавно отошло на второй план из-за внешнеторговых переговоров с Китаем, где стороны в Лондоне сосредоточились на таможенных тарифах и экспортных ограничениях, несмотря на то что вопрос TikTok исторически был приоритетным для США. Предоставленная отсрочка дает китайской компании ByteDance еще 90 дней, начиная с 19 июня, для поиска покупателей на американские активы TikTok. Это уже третья подобная отсрочка, введенная при администрации Трампа.

Первоначальные планы по сделке предполагали структурное отделение американских активов TikTok от ByteDance. Согласно этим планам, новая компания должна была получить 50% акций от группы инвесторов, одобренных США, при этом доля ByteDance должна была снизиться ниже 20%. Компания Oracle рассматривалась как потенциальный стратегический инвестор, уже предоставляющий инфраструктуру для хранения и обработки данных TikTok в США. Основным камнем преткновения остается рекомендательный алгоритм TikTok, который китайские власти считают критически важным технологическим активом и не желают передавать.

Отмечается, что сделка, которая могла быть заключена в начале апреля, сорвалась после того, как Трамп объявил о повышении импортных пошлин на китайские товары, что привело к отказу китайской стороны от согласования условий.