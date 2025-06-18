Yelo Bank представляет своим клиентам новую инновационную цифровую карту! Теперь вы можете активировать Yelo Digital Card через приложение Yelo App и сразу начать пользоваться ею - без визита в филиал. Активация карты происходит полностью онлайн с использованием цифровой подписи SİMA. Более того, карта абсолютно бесплатная!

Карта Yelo Digital Card действительна в течение 5 лет и предлагает своим владельцам не только возможность получать доход с остатка на карте, но и высокий кэшбэк. Вы можете выбрать валюту карты - AZN, USD или EUR.

Пользователи Yelo Digital Card могут осуществлять переводы на внутренние карты и снятие наличных до 3000 AZN в месяц без комиссии. После активации карту можно сразу добавить в Apple Wallet или Google Wallet и использовать для безналичных платежей. Через приложение Yelo App вы легко управляете лимитами, настраиваете кэшбэк и отправляете переводы друзьям по номеру телефона.

Использование Yelo Digital Card делает повседневные платежи и операции проще и выгоднее. Активируйте вашу новую цифровую карту уже сейчас и воспользуйтесь всеми преимуществами: bit.ly/4k2VMnY

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