Мерц допустил участие США в израильской операции против Ирана
Соединенные Штаты Америки могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана, если Тегеран не вернется к переговорам. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Day.Az со ссылкой на Politico.
"Все зависит от того, готов ли иранский режим вернуться за стол переговоров. Если нет - возможны дальнейшие действия", - подчеркнул он.
Окончательное решение еще не было принято, добавил Мерц.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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