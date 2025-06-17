Армения в роли Барбары Стрейзанд

Автор: Акпер Гасанов

Барбра Стрейзанд призналась, что не помнит, было ли у нее что то с Уорреном Битти, в своей книге 2023 года "Меня зовут Барбара".

"Я точно знаю, что спала с ним в одной кровати, но не могу вспомнить, был ли у нас п***вой акт", - призналась она в интервью журналу The New Yorker.

Казалось бы, какое отношение имеет данное высказывание известной голливудской актрисы к Армении? На самом деле, есть повод для проведения определенных параллелей.

Главный уполномоченный по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении Заре Синанян также сделал весьма забавное заявление. Нет, не по поводу Уоррена Битти, а в связи с армянами, которые проживают в Иране.

"В настоящее время потока армян из Ирана нет, но решение выехать в Армению назревает в армянской общине с каждым днем", - сделал он заявление, первая часть которого логически опровергает вторую.

Ранее представитель Верховного органа АРФД, член оппозиционной парламентской фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что ситуация на фоне ирано-израильского кризиса вызывает беспокойство, однако паники среди армян Ирана нет, уезжать они тоже они не спешат. Получается, что логики и здравого смысла, как это не парадоксально прозвучит, куда больше в умозаключениях дашнака Сагателяна.

Но, опять же, только в сравнении с Заре Синаняном. При этом, оба они очень напоминают персонажа из мультфильма "Пингвины из Мадагаскара". Того самого, который на требование предоставить варианты решения проблемы, предложил тактическое отступление. А на уточняющий вопрос о том, как это выглядит на практике, ответил: "Мы убегаем, но мужественно".

Собственно, об искусстве массового и "мужественного" бегства армян, в ходе 44-дневной войны поведал тогдашний пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Который, также подражая герою указанного мультфильма, назвал "стратегическим отступлением" повальное бегство военнослужащих страны-оккупанта с поля боя. И все они вместе взятые, очень напоминают Барбару Стрейзанд, которая сделала поистине анекдотическое заявление о характере своих отношений с Уорреном Битти.

Очевидно же, что столь интимную часть своей жизни можно не помнить только в двух случаях - либо страдая амнезией, либо имея такое количество п***вых партнеров, что всех их уже и запомнить сложно. Армения, которая шарахается из одной крайности в другую, стараясь найти защиту то у России и Ирана, то у Франции и США, в итоге имеет соответствующую репутацию, не имея никакой гарантии безопасности.

И это одна из главных причин, по которой иранские армяне не спешат перебираться из ИРИ в РА. Они если верить Синаняну и Сагателяну, живут без паники, но в ужасе. Наблюдая за созреванием решения - бежать или не бежать? Сомневаться их заставляет, помимо всего прочего, и понимание того, что в Армении их встретят никак не лучше, чем карабахских армян. Да, последние уже всему миру уши прожужжали о том, что чувствуют себя в Армении никому ненужными и брошенными.

Кроме того, представители руководства Армении по истечении всего пятого дня с начала большой войны между Израилем и Ираном, уже заявляют о проблемах в экономике страны. Да и различные тамошние эксперты и журналисты открыто прогнозируют рост экономических и социальных проблем, сетуя на закрытость армяно-турецкой и армяно-азербайджанской границ и не признавая истинной причины этого.

А выход, там же, где и вход. Азербайджан и Турция всегда четко указывали, на каких условиях могут быть открыты границы с РА. Произойдет это в случае подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. А договор будет подписан после внесения изменений в Конституцию Армении и после официального отказа Армении от услуг Минской группы ОБСЕ.

И знаете, что мы видим со стороны официального Еревана раз за разом? Практически полное повторение поведения все той же Барбары Стрейзанд. Да, руководство Армении много говорит о важности мира, часто оглашает готовность подписать мирное соглашение с нашей страной. Но устранять преграды на пути к осуществлению всего указанного - не спешат. "Забывая" о самом важном точно также, как Стрейзанд забыла о том, был ли у нее с*ксуальный контакт с Битти во время совместного возлежания в постели.