Усиливающаяся самоизоляция Армении - что посеешь, то и пожнешь

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, что обострение конфликта между Ираном и Израилем оказывает всё более ощутимое воздействие на страны региона, даже на те, которые не вовлечены напрямую в боевые действия. И тут встает вопрос готовности того или иного государства к новым реалиям, которые, особо подчеркну, предлагались большим числом экспертов из разных стран мира еще многие месяцы назад.

Приходится констатировать - вовсе не удивительно, что одной из наиболее уязвимых сторон стала Армения, которые в последние годы выстраивала стратегически важные торгово-экономические отношения с Ираном. Министр экономики Армении Геворк Папоян уже подтвердил, что страна сталкивается с реальными трудностями в сфере импорта и экспорта из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Ну а министр финансов Армении Ваге Ованнисян, отвечая на вопрос, нет ли угрозы блокады для Армении, учитывая, что, с одной стороны, есть проблема с поставками через иранскую границу, а, с другой стороны, есть проблема с пересечением границы Грузии армянскими грузовиками, направляющимися в Россию, принялся играть словами, в итоге так и не дав четкого ответа.

Впрочем, и без его признания очевидно, что Армения - страна без выхода к морю, имеющая закрытые сухопутные границы с Турцией и Азербайджаном по причине длившейся более четверти века оккупации со стороны РА 20% территорий нашей страны. В таких условиях она крайне ограничена в выборе торговых маршрутов и экономических партнёров.

На этом фоне Иран представляет собой не только стратегического соседа, но и транспортный коридор, через который осуществляется значительная часть внешнеэкономических связей Армении, в том числе с третьими странами. По данным за последние годы, товарооборот между Арменией и Ираном стабильно превышает 700 млн долларов в год, при этом в 2023 году наблюдается рост на более чем 15% по сравнению с предыдущим годом.

Армения экспортирует в Иран продукцию лёгкой промышленности, продовольствие, алкогольные напитки, а также электроэнергию. В свою очередь, из Ирана в Армению поступают нефть, нефтепродукты, строительные материалы, химическая продукция, сельскохозяйственные товары и бытовая техника. Кроме прямой торговли, Иран играет важную роль как транзитная страна.

Через его порты, в частности через Бандар-Аббас, проходят грузы, направляемые в Армению из Китая, Индии, стран Залива и Восточной Азии. Нарушение этой логистической цепи ставит под угрозу стабильность армянского рынка, где и так наблюдается высокая зависимость от внешних поставок. В настоящее время уже зафиксированы конкретные проблемы, с которыми столкнулись армянские бизнесмены.

Так, десятки армянских грузовиков и контейнеров застряли на территории Ирана, особенно в районе порта Бандар-Аббас. Кроме того, нарушена работа иранских таможенных и логистических структур из-за мобилизации части ресурсов на оборону. Увеличились сроки доставки товаров и логистические издержки. Результатом всего этого стало повышение цен на отдельные категории товаров на внутреннем армянском рынке, а также перебои с поставками продукции повседневного спроса.

При этом, если конфликт продолжится, а иранская инфраструктура (в особенности порты и автомагистрали) будет частично разрушена или парализована, Армения столкнётся с необходимостью искать альтернативные маршруты через Грузию и Чёрное море, что значительно дороже и менее эффективно. Помимо этого, Армения вынуждена будет активизировать диалог с Россией по использованию "Север -Юг" через территорию Азербайджана, что крайне чувствительна с политической точки зрения.

Одновременно возможны и социальные последствия: рост безработицы в логистическом и торговом секторе, падение деловой активности, увеличение давления на бюджет. В целом, продолжительный конфликт между Ираном и Израилем может кардинально изменить геоэкономическую карту региона. Армения рискует остаться в ещё большей самоизоляции, потеряв одного из своих ключевых экономических партнёров и транзитного союзника.

Очевидно, что инвестиционные проекты между двумя странами (в том числе строительство новых дорог, торговых хабов и энергетических сетей) будут приостановлены. Так что, для Армении кризис в Иране - это не только внешнеполитический вызов, но и серьёзная угроза внутренней стабильности. А ведь все могло быть для Армении иначе, если бы она, с обретением независимости, не принялась бы политику территориальных претензий к Азербайджану....