В Баку проходит пленарная сессия ПА ОЧЭС

В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как передает Day.Az, в мероприятии принимают участие председатели парламентов нескольких стран, а также значительное число депутатов и иностранных гостей.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана и действующий председатель ПА ОЧЭС Сахиба Гафарова, выступит с приветственной речью на пленарной сессии.

В рамках мероприятия пройдут заседания нескольких комитетов организации, в том числе будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

На пленарной сессии будут обсуждаться вопросы "Укрепления связей в регионе ОЧЭС и повышения мобильности через создание умной и устойчивой транспортной инфраструктуры", а также будут приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия председательство в ПА ОЧЭС будет передано от Азербайджана Болгарии.

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