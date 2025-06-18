https://news.day.az/world/1761493.html В Индонезии начал извергаться вулкан - ВИДЕО На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, или Мужской Левотоби. Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм. Столб пепла поднялся на 10 км. Туристов и местных жителей попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.
В Индонезии начал извергаться вулкан - ВИДЕО
На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, или Мужской Левотоби.
Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.
Столб пепла поднялся на 10 км. Туристов и местных жителей попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.
Из-за извержения Левотоби Лаки-Лаки в марте были отменены по меньшей мере семь рейсов с Бали.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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