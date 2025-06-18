В Индонезии начал извергаться вулкан

На индонезийском острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки, или Мужской Левотоби.

Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.

Столб пепла поднялся на 10 км. Туристов и местных жителей попросили держаться на расстоянии около 2 км от вулкана.

Из-за извержения Левотоби Лаки-Лаки в марте были отменены по меньшей мере семь рейсов с Бали.

Представляем вашему вниманию данное видео: