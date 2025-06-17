Операция по борьбе с наркотиками в Хачмазе

В ходе операции, проведенной сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, был задержан 37-летний Наиль Агабалаев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на губинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

У него были обнаружены 1 кг героина, 1 кг марихуаны, пистолет Макарова и патроны. Задержанный заявил, что был привлечен к наркокурьерству и согласился за денежное вознаграждение доставить спрятанные в Хачмазском районе наркотики в указанное место.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.