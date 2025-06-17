Еще одно село в Агдаме очищается от мин
Село Хачындербенд Агдамского района очищается от мин.
Об этом Day.Az сообщил сотрудник Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Алекбер Алекберов.
Он отметил, что после окончания Отечественной войны, наряду с другими структурами, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях, к этим работам была привлечена часть специального назначения Службы спасения особого риска МЧС.
"К работам привлекается личный состав, который допускается к их выполнению только после прохождения соответствующих курсов и получения сертификатов. В нашей работе активно используются и специально обученные собаки, которые вместе с кинологами оказывают значительную помощь в поиске мин и взрывных устройств",- добавил А.Алекберов.
Ранее мы сообщали, что в ANAMA объяснили, почему взрывные устройства часто нейтрализуются на месте.
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