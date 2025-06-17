Дошкольники Баку выступили на сцене Международного центра мугама

Сцена Международного центра мугама стала площадкой для ярких выступлений юных дарований. Дети из дошкольных образовательных учреждений, подчиняющихся Управлению образования города Баку, подарили зрителям красочную концертную программу, сообщает Day.Az.

На сцене малыши продемонстрировали свои музыкальные и художественные таланты, радуя зрителей яркими и искренними выступлениями. Каждое выступление было наполнено искренней радостью, энтузиазмом и неподдельным восторгом, что создавало атмосферу праздника.

Родители, воспитатели и приглашённые гости поддерживали маленьких артистов, сопровождая их номера дружными аплодисментами и улыбками. Это мероприятие стало прекрасной платформой для раскрытия творческого потенциала детей, а также укрепления чувства общности и поддержки.