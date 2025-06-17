Азербайджан и Северная Македония обсудили сотрудничество в сфере энергетики

В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и делегацией во главе с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

Как сообщает Day.Az, на встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, в частности возможности углубления сотрудничества в энергетической сфере.

Было подчеркнуто, что в последние годы между Азербайджаном и Северной Македонией развиваются политические и экономические связи, в том числе сотрудничество в энергетической сфере. Отмечено, что с прошлого года успешно продолжаются поставки природного газа из Азербайджана в Северную Македонию. Была выражена заинтересованность к дальнейшему расширению этого сотрудничества на долгосрочной основе, а также заявлена полная поддержка со стороны парламента Северной Македонии в развитии энергетического партнерства.

В ходе беседы была представлена информация об энергетических проектах, реализуемых Азербайджаном с Европейским союзом и странами-членами, в том числе о Южном газовом коридоре, "зеленом энергетическом коридоре" и развитии возобновляемых источников энергии. Были обсуждены планы Азербайджана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в установленной энергетической мощности страны до 33% к 2027 году и до 44% к 2035 году, а также шаги, предпринимаемые в направлении экспорта "зеленой энергии" на европейский рынок. В этом контексте оценивались и возможности поставок "зеленой энергии".