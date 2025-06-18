В Азербайджане откроются казино

В Азербайджане активно обсуждается инициатива по легализации игорного бизнеса. Новый законопроект, находящийся на рассмотрении профильных комитетов Милли Меджлиса, предусматривает создание специальных зон для размещения казино.

Как передает Day.Az, согласно документу, речь идет о конкретных географических локациях - в первую очередь об искусственных островах в акватории Каспийского моря, а также приграничных прибрежных территориях на севере и юге страны.

Главная цель - вывести многомиллиардный теневой рынок азартных игр в правовое поле и тем самым стимулировать развитие туристической отрасли, создав дополнительные источники дохода для государства.

Среди ключевых положений будущего закона:

Казино смогут функционировать исключительно на искусственно созданных земельных участках.

Для открытия игорного заведения потребуется лицензия, за которую установлена государственная пошлина в размере 340 тысяч манатов. Лицензию необходимо будет ежегодно продлевать.

Виртуальный формат казино - через интернет, мобильные приложения или социальные платформы - запрещается.

Участие в азартных играх будет разрешено только лицам, достигшим 21 года. Это касается как прямого, так и косвенного участия.

Спортивные ставки, осуществляемые в соответствии с отдельным законодательством, не приравниваются к деятельности казино.

Дополнительное внимание уделяется вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующие изменения в закон "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" обсуждались на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В частности, предполагается, что требования статей 4-8 закона будут распространяться и на организаторов казино при осуществлении клиентами финансовых операций на сумму от 3 тысяч манатов и выше. При этом расчеты, производимые исключительно с использованием фишек или токенов, не будут классифицироваться как финансовые операции.

Таким образом, в Азербайджане намерены создать прозрачную для игорного бизнеса среду, обеспечив при этом контроль и соблюдение возрастных, юридических и финансовых требований.