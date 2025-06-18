Иранский фактор в Ормузе - есть ли проблема?

Автор: Лейла Таривердиева

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о продолжении давления сложившейся на Ближнем Востоке ситуации на энергетические рынки. Несмотря на то, что опасения по поводу возможного перекрытия Ормужского пролива Ираном пока что не оправдываются, нефтяные котировки уже поднялись. Что говорит о чувствительности рынка даже к потенциальным угрозам.

А что будет, если угроза станет реальной?

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале предположил, что в случае блокировки пролива нефть на мировом рынке может подорожать до 110-130 долларов за баррель. Есть также угроза, что параллельно йеменские хуситы перекроют другую важную артерию - Бад-эль-Мандебский пролив. Это, считает Пушков, приведет к дестабилизации глобального рынка нефти.

Премьер-министр Ирака Фуад Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем назвал еще более высокие цифры. По его мнению, в случае дальнейшего обострения ситуации цены на нефть могут подняться до 200-300 долларов за баррель.

То, что перекрытие наиважнейших для мировой торговли морских путей вызовет проблемы, ни у кого сомнений нет. Вопрос лишь в том, собирается ли Иран их создавать. Официально о намерении перекрыть пролив Тегеран пока что не заявлял, и, как полагают аналитики, вряд ли заявит. Большинство уверено, что это крайняя мера и Иран не будет спешить ею воспользоваться.

Между тем, член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари заявил порталу Rokna, "вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение".

Уточним, что речь, видимо, идет только о танкерах. Обычных торговых судов эта мера, если она и будет реализована, не коснется. Об этом можно судить по словам министра иностранных дел и вице-премьера Италии Антонио Таяни. Он рассказал СМИ о своем разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи и радостно сообщил, что тот заверил его, что Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив для торговых судов.

Для справки: Ормузский пролив находится между Аравийским полуостровом и Ираном. Он соединяет Персидский и Оманский заливы Аравийского моря и имеет протяженность 105 морских миль (195 км). Ормузский пролив считается воротами Персидского залива. Через Ормузский пролив проходит до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа и до 20 процентов глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Через Ормузский пролив проходят все корабли из Персидского залива. Он является единственным путем в открытое море для таких нефтедобывающих стран, как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

Иран не в первый раз намекает на ограничение движения танкеров в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности. Однако до сих пор не было случая, чтобы он эту угрозу осуществил. Эти угрозы, как правило, следовали за очередными западными санкциями против ИРИ. Так, в 2018 году ныне покойный президент Хасан Рухани предупреждал Белый дом, что "если однажды США решат заблокировать экспорт иранской нефти, нефть вообще не будут экспортировать из Персидского залива". Такие же предупреждения звучали в 2011, 2012 годах, и снова причиной были антииранские санкции США и ЕС. Однако ни в одном из случаев угрозы не были претворены в жизнь.

В этом в мировых масштабах нешироком проливе нет международных вод. Еще до образования ИРИ, в 1972 году Иран и Оман расширили свои территориальные воды, в результате чего пролив оказался закрытым для иностранных судов. Судоходство по нему с тех пор осуществляется на основе Конвенции ООН по морскому праву. То есть хотя бы в своих территориальных водах Иран имеет возможность заблокировать перевозки через пролив. И все же он этого не делает.

Хотя эта мера могла бы возыметь определенный нужный иранской стороне эффект в политической плоскости, в экономической она привела бы к экономическому коллапсу. Иран экспортирует этим путем свою нефть, и в случае потери этих возможностей, окажется на грани кризиса. Последствия ощутит на себе и мировой рынок. Пока что цены растут медленно, однако рынок застыл в ожидании, к чему приведет разрастание конфликта. Гаснуть он явно не собирается.

Думается, разгоревшиеся вокруг Ормузского пролива страсти не имеют под собой серьезной основы. Потому что Иран, несмотря на зашкаливающие из-за происходящего эмоции, понимает, что польза от подобной меры будет минимальной и краткосрочной. Зато разозлить такой шаг может не только противников, но и партнеров и соседей. Например, Китай. Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти и продолжает импорт, невзирая на американские санкции против ИРИ. В марте этого года объемы экспорта иранской нефти в Китай достигли рекордных 1,91 млн. баррелей в сутки. Нарушение поставок может лишить Иран такого покупателя. Хотя Иран не находится среди крупнейших экспортеров нефти в КНР, доля его углеводородов на китайском рынке не так уж мала.

Далее, монархии Персидского залива экспортируют большую часть добываемой нефти по Ормузскому проливу. Прежде всего, пострадают интересы ОАЭ, Кувейта, Омана, Ирака и ряда других стран. Менее всего пострадает Саудовская Аравия, которая уже более десяти лет имеет альтернативный трубопровод. В 2012 году, когда Иран в очередной раз пригрозил перекрыть нефтяной транзит из-за западных санкций, Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода, проложенного в 80-е годы Саддамом Хусейном в обход Ирана и Ормузского пролива к побережью Красного моря. Нефтепровод был построен иракской стороной в период ирано-иракской войны. Прокачка нефти была приостановлена после нападения Ирака на Кувейт в 1990 году, а в 2001 году Саудовская Аравия отобрала нефтепровод у Ирака за долги и отремонтировала. Теперь по нему прокачивается 1,4 млн. баррелей в сутки.

В определенной степени готовы к кризису и Объединенные Арабские Эмираты. В 2012 ОАЭ построили свой нефтепровод в обход Ормузского пролива на случай обострения отношений ЕС и США с Ираном. Посредством этой трубы он доставляет на мировые рынки, минуя Персидский залив, большую часть своей нефти - 2,4 млн. баррелей в сутки.

Специалисты подсчитали, что в случае блокировки пролива, два этих нефтепровода позволят пропускать в сутки 3,1 млн. баррелей нефти в сутки. Однако эти объемы несравнимы с объемами нефти, ежесуточно перевозимыми через Ормузский пролив. А это, по последним данным, около 20 млн. баррелей. Потеря этих объемов серьезно ударит по нефтяному рынку, но для Ирана это будут еще и потери политического и дипломатического плана. С тем же Катаром, у которого, в отличие от СА и ОАЭ нет выходов на покупателей кроме как через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.

Проблемы с транспортировкой нефти по Ормузскому проливу возникали, но не из-за закрытия перешейка, а из-за танкерной войны, устроенной сторонами во время ирано-иракской войны и продлившейся четыре года с 1984 по 1987 годы. Танкерная война в Персидском заливе - это период эскалации конфликта между Ираном и Ираком, когда обе стороны атаковали танкеры и нефтяные объекты друг друга, пытаясь подорвать экономику противника. В результате танкерной войны погибли 430 моряков. В целом же, напомним, ирано-иракская война длилась с 1980 по 1988 годы и унесла миллион жизней.

Танкерная война создала много проблем, однако не привела к серьезному росту нефтяных котировок, которые в те годы находились на уровне 30 долларов. Напоминая о тех событиях, некоторые эксперты делают сегодня выводы о несерьезности иранской угрозы мировому нефтяному рынку. Думается, это преждевременные выводы.

Впрочем, цены на нефть это не самая большая проблема, которую может вызвать на свет разгоревшийся ирано-израильский конфликт. Последствия этой войны могут быть такими, что рост или падение нефти покажется детским лепетом.