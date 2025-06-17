Нефть на мировых рынках продолжает дорожать

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость августовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,71% и составила $73.75 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в августе, повысилась на 0,77% и составила $70,79.