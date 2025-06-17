Рынок нефти готовится к нестабильности

Напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на энергетические рынки. Аналитики предупреждают о росте волатильности цен на нефть на фоне сохраняющихся рисков, связанных с Ормузским проливом - важнейшей артерией глобальных поставок нефти, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA).

Согласно новому анализу EIA, несмотря на то что морское движение через пролив не было остановлено, цена эталонной нефти Brent резко выросла - с 69 долларов за баррель 12 июня до 74 доллара за баррель 13 июня. Как отмечают аналитики, этот скачок отражает чувствительность рынка даже к потенциальным угрозам в регионе.

"Даже временная невозможность транзита нефти через ключевые узлы может привести к значительным задержкам поставок и росту транспортных расходов, что, в свою очередь, способно вызвать рост мировых цен на энергоносители", - говорится в сообщении EIA.

Ормузский пролив обеспечивает более четверти мировых морских поставок нефти и около пятой части мирового потребления нефти и нефтепродуктов. В 2024 году через него также прошло около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно из Катара.

Снижение объёмов и рост рисков

В период с 2022 по 2024 год объёмы транзита сырой нефти и конденсата через Ормузский пролив снизились на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), что было лишь частично компенсировано увеличением поставок нефтепродуктов. Причинами стали, в том числе, неоднократные добровольные сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ с ноября 2022 года, а также рост мощностей нефтепереработки в странах Персидского залива.

Кроме того, по данным EIA, нестабильность в районе Баб-эль-Мандебского пролива в 2024 году также способствовала изменению маршрутов поставок: национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco направила часть экспортных объёмов нефти по Восточно-Западному нефтепроводу к портам Красного моря, минуя оба пролива.

"Рост перерабатывающих мощностей в странах Персидского залива увеличил внутренний спрос на нефть", - говорится в отчёте. "Это также сместило часть потоков в пользу регионального рынка".

Ограниченные альтернативы

Саудовская Аравия и ОАЭ располагают инфраструктурой для обхода Ормузского пролива, включая трубопроводы к Красному морю и Оманскому заливу. Однако их резервные мощности ограничены из-за активного использования в повседневной логистике. В случае кризиса около 2,6 млн б/с могут быть перенаправлены в обход пролива, главным образом через трубопровод Фуджейра (ОАЭ) и Восточно-Западный трубопровод (Саудовская Аравия).

Альтернативный маршрут Ирана - трубопровод Горех-Джаск - по-прежнему используется не в полной мере. При установленной мощности около 300 тыс. б/с, объёмы экспорта через порты Джаск и Кух-Мобарак летом 2024 года не превышали 70 тысяч б/с, а после сентября поставки по данному маршруту прекратились.

Азия - в зоне наибольшего риска

На азиатские рынки по-прежнему приходится основная доля поставок нефти и газа через Ормузский пролив. В 2024 году 84% нефти и конденсата, а также 83% СПГ, прошедших через пролив, были направлены в Азию. Основными направлениями стали Китай, Индия, Япония и Республика Корея - на их долю пришлись 69% всех поставок нефти и конденсата.

"Именно эти рынки, вероятно, окажутся наиболее уязвимыми в случае перебоев поставок через Ормузский пролив", - подчёркивает EIA.

Прогноз: нестабильность сохранится

На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости эксперты прогнозируют дальнейшее давление на нефтяные котировки и высокую волатильность рынков в ближайшие месяцы.

"Ормузский пролив остаётся критически важным узлом, не имеющим полноценных альтернатив", - отмечает EIA. "Даже краткосрочные перебои могут иметь глобальные последствия".