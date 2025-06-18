Между омбудсменами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании

В рамках Международного симпозиума омбудсменов состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и защитником граждан Республики Сербия Зораном Пашаличем.

Как передает Day.Az, основной целью подписания меморандума является обмен опытом и информацией между учреждениями в области защиты прав и свобод человека, укрепление институционального сотрудничества и ведение просветительской деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Сабина Алиева отметила, что подписанный Меморандум о взаимопонимании создаст условия для дальнейшего укрепления сотрудничества между омбудсменскими учреждениями обеих стран, более эффективной защиты прав и свобод человека.