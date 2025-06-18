Асаф Гаджиев призвал к скорейшему открытию Зангезурского коридора

Зангезурский коридор должен быть открыт - альтернативы этому нет.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

По его словам, Зангезурский коридор относится к Черноморскому региону и имеет стратегическое значение для укрепления связей между странами.

"Главный принцип - сотрудничество. Но каким может быть сотрудничество без Зангезурского коридора? Существуют альтернативные маршруты, например, через Иран, но в современной экономике все стремятся к оптимизации расходов, и самый экономически выгодный путь - именно через Зангезурский коридор. Сегодня этот маршрут в первую очередь необходим самой Армении, поскольку Азербайджан уже решил свои ключевые задачи. Думаю, в Ереване это рано или поздно осознают, и коридор будет открыт. У этого вопроса нет реальной альтернативы.

В мире уже есть подобные практики. Например, при поездке из России в Калининград через Литву поезда не проходят досмотр. Почему же тогда гражданин Азербайджана, перемещаясь внутри своей страны, должен подвергаться проверке? Свободное передвижение граждан должно быть обеспечено, а контроль грузов может регулироваться на основе соглашений или переговоров", - отметил А.Гаджиев.