https://news.day.az/world/1761242.html Лесные пожары в США охватили ряд штатов - ВИДЕО В США лесные пожары охватили штаты Аризона, Юта, Монтана и Вайоминг. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Индонезии извергается вулкан Левотоби на острове Флорес.
Лесные пожары в США охватили ряд штатов - ВИДЕО
В США лесные пожары охватили штаты Аризона, Юта, Монтана и Вайоминг.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в Индонезии извергается вулкан Левотоби на острове Флорес.
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