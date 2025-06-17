Лесные пожары в США охватили ряд штатов

В США лесные пожары охватили штаты Аризона, Юта, Монтана и Вайоминг.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии извергается вулкан Левотоби на острове Флорес.