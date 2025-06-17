Азербайджан назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Обращения, поступающие на "горячие линии", созданные в нашем посольстве в Государстве Израиль, посольстве в Исламской Республике Иран, а также в генеральном консульстве в городе Тебриз в связи с конфликтом между Израилем и Ираном, рассматриваются на ежедневной основе.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает Day.Az.

"Продолжаются мероприятия по получению соответствующих разрешений на пересечение сухопутной границы гражданами Азербайджанской Республики, желающими покинуть Иран, а также гражданами других стран. В Израиле наших граждан направляют в соседние Египет и Иорданию соответственно.

До сих пор в наше посольство и Генеральное консульство в Иране поступило в общей сложности около 500 обращений граждан Азербайджана, из них более 60 наших граждан пересекли границу. Кроме того, более 1200 обращений из 51 страны в настоящее время находятся на рассмотрении, и предоставляются соответствующие разрешения на пересечение этими лицами границы.

Приняты соответствующие меры по переходу 34 наших граждан из Израиля в Иорданию", - сказал он.