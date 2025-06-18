https://news.day.az/politics/1761374.html Сахиба Гафарова награждена медалью "Шараф" ПА ОЧЭС Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова награждена медалью "Шараф" Парламентской ассамблеи Организации морского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как передает Day.Az, медаль вручила председатель Народного собрания Болгарии Наталия Киселова. Новость обновляется
Сахиба Гафарова награждена медалью "Шараф" ПА ОЧЭС
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова награждена медалью "Шараф" Парламентской ассамблеи Организации морского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Как передает Day.Az, медаль вручила председатель Народного собрания Болгарии Наталия Киселова.
Новость обновляется
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