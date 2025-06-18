https://news.day.az/world/1761311.html Реакция Мелони на Макрона - главное событие саммита G7 В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции Мелони на Макрона на саммите "Большой семерки". Day.Az представляет публикацию: Прошедший в Канаде саммит "Большой семерки" на фоне атак между Израилем и Ираном прошел как-то блекло. Что там было, что обсуждали ... да уже и не вспомнит никто.
Реакция Мелони на Макрона - главное событие саммита G7
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции Мелони на Макрона на саммите "Большой семерки".
Day.Az представляет публикацию:
Прошедший в Канаде саммит "Большой семерки" на фоне атак между Израилем и Ираном прошел как-то блекло. Что там было, что обсуждали ... да уже и не вспомнит никто.
Единственное, чем саммит запомнится - это взгляд, которым наградила Макрона Джорджа Мелони.
Пока французский президент что-то ей бурчал, в глазах Мелони читалось, ЧТО она думает об этом выскочке. Жаль только вслух не произнесла!
Автор - HSF
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