Реакция Мелони на Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции Мелони на Макрона на саммите "Большой семерки".

Day.Az представляет публикацию:

Прошедший в Канаде саммит "Большой семерки" на фоне атак между Израилем и Ираном прошел как-то блекло. Что там было, что обсуждали ... да уже и не вспомнит никто.

Единственное, чем саммит запомнится - это взгляд, которым наградила Макрона Джорджа Мелони.

Пока французский президент что-то ей бурчал, в глазах Мелони читалось, ЧТО она думает об этом выскочке. Жаль только вслух не произнесла!

Автор - HSF