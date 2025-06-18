Пробки на улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
4) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.
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