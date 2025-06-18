Пробки на улицах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

4) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.